Стрижка боб: трендові варіанти зачіски сезону 2025

Стрижка боб залишається популярною вже не перший сезон.
Боб - тренд багатьох сезонів. Це безпрограшний варіант стрижки, бо вона може бути одночасно і елегантною, і зухвалою, і стримано діловою.
Які є різновиди стрижки боб - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Трендом-2025 експерти називають:
- міні-боб: коли довжина волосся трохи вище за рівень вух;
- класичний боб;
- лонг-боб зі злегка підкрученими пасмами.
Види жіночої стрижки боб
Боб на коротке волосся
Такий варіант пасуватиме панянкам з тонким або кучерявим волоссям. Ця стрижка підходить під будь-яку форму обличчя: кругле - наблизить до овального, а вуглувате - пом'якшить. Що більше - до такого боба підходить будь-яка чубчик.
Боб на середнє волосся
Довжина такого боба - до плечей чи трохи нижче. Такий варіант стрижки підходить як для прямого, так і для кучерявого волосся. Він надасть будь-якій зачісці об'єму. Цей боб допоможе пом'якшити грубі риси обличчя. До нього також підійде чубчик.
Боб з чубчиком
Одна з переваг стрижки боб те, що її можна поєднати з чубчиком. Він пасуватиме до зачіски як на коротку, так і на середню довжину волосся. Від саме чубчика певною мірою залежатиме, як боб змінить обличчя:
- для круглого обличчя: подовжений або косий чубчик;
- для овального обличчя: будь-який варіант чубчика;
- для квадратного обличчя: рваний короткий чубчик.
Нагадаємо, ми писали про французький боб. Це — елегантна зачіска, яку варто зробити цього сезону.
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