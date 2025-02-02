Стрижка боб: трендові варіанти зачіски сезону 2025

Стрижка боб залишається популярною вже не перший сезон.

Боб - тренд багатьох сезонів. Це безпрограшний варіант стрижки, бо вона може бути одночасно і елегантною, і зухвалою, і стримано діловою.

Які є різновиди стрижки боб - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Трендом-2025 експерти називають:

міні-боб: коли довжина волосся трохи вище за рівень вух;

класичний боб;

лонг-боб зі злегка підкрученими пасмами.

Види жіночої стрижки боб

Боб на коротке волосся

Такий варіант пасуватиме панянкам з тонким або кучерявим волоссям. Ця стрижка підходить під будь-яку форму обличчя: кругле - наблизить до овального, а вуглувате - пом'якшить. Що більше - до такого боба підходить будь-яка чубчик.

Боб на коротке волосся.

Боб на середнє волосся

Довжина такого боба - до плечей чи трохи нижче. Такий варіант стрижки підходить як для прямого, так і для кучерявого волосся. Він надасть будь-якій зачісці об'єму. Цей боб допоможе пом'якшити грубі риси обличчя. До нього також підійде чубчик.

Боб на середнє волосся. / Фото: pixabay.com

Боб з чубчиком

Одна з переваг стрижки боб те, що її можна поєднати з чубчиком. Він пасуватиме до зачіски як на коротку, так і на середню довжину волосся. Від саме чубчика певною мірою залежатиме, як боб змінить обличчя:

для круглого обличчя: подовжений або косий чубчик;

для овального обличчя: будь-який варіант чубчика;

для квадратного обличчя: рваний короткий чубчик.

Нагадаємо, ми писали про французький боб. Це — елегантна зачіска, яку варто зробити цього сезону.

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