Арсенал – Манчестер Сіті: де дивитися і ставки букмекерів на матч АПЛ

У неділю, 2 лютого, "Арсенал" українця Олександра Зінченка прийматиме "Манчестер Сіті" в в центральному матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Після 23 турів "каноніри" з 47 очками посідають друге місце в АПЛ. Команда Мікеля Артети на 6 балів відстає від лідера "Ліверпуля", який має матч у запасі. "Городяни" з 41 пунктом замикають топ-4.

Де дивитися матч Арсенал – Манчестер Сіті

В Україні матч "Арсенал" – "Манчестер Сіті" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Арсенал – Манчестер Сіті

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Арсенал". На перемогу "гармашів" можна поставити з коефіцієнтом 2,05. Нічия – 3,50. Виграш підопічних Хосепа Гвардіоли – 3,75.

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