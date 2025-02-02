"Грошова" стрижка у лютому: коли слід відвідати перукарню

Вважається, що найвдалішими днями для стрижки волосся є Місяць.

Багато з нас вірять у вплив фаз Місяця. Тому часто підлаштовують свої справи під них. Зокрема, відвідують перукарню. Втім, астрологи кажуть, що щомісяця існують дні, коли стрижка не лише сприятиме здоров'ю волосся, а й матиме вплив на фінансове благополуччя.

Коли варто стригтися у лютому, щоб покращити своє фінансове становище, розповіла астрологиня та експертка фен-шуй Юлія Кузьменчук.

За її словами, "грошові" стрижки цього місяця - 19 лютого.

"Обов'язково зробіть собі грошову стрижку, щоб відкрити енергетичний грошовий потік до себе у життя і до свого гаманця. Тільки самому себе стригти не рекомендую. Таким чином ви знімаєте з себе грошову енергію удачі", - наголосила астрологиня.

Експертка каже, що цього дня краще відвідати перукарню і "трішечки підстригти волосся".

Нагадаємо, раніше ми писали про місячний календар стрижок на лютий 2025 року.

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