Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 3 до 9 лютого

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 3 до 9 лютого?

Телець

Тельцям – якщо вони хочуть зберегти стосунки з близькою людиною на нинішньому рівні, не кажучи вже про те, щоб вивести їх на новий, вищий – необхідно припинити на неї тиснути, домагаючись тієї лінії поведінки, яка зручна саме їм. На жаль, прийняття на віру установки, згідно з якою інші теж мають право на власну точку зору, дасться представникам знака вкрай важко, але зробити це необхідно, якщо, звісно, вони не хочуть довести справу до розриву.

Терези

Терезам в особистих стосунках найважливіше – зрозуміти, чого вони, власне, від них хочуть: така визначеність дасть їм можливість припинити "коливальні" рухи з боку в бік і вибрати один із двох варіантів. Найімовірніше, це стосується двох претендентів на їхню увагу й почуття, а в перспективі – руку та серце. Представники знака з подивом виявлять, наскільки легше і приємніше жити без сумнівів, які вони постійно в собі культивують.

Козоріг

Козороги звикли тримати під контролем усі свої почуття та емоції, хоч би якої життєвої сфери вони стосувалися, але особистого життя – особливо. Таким чином вони уникають вразливості, але – одночасно – позбавляють себе та коханої людини емоцій, які й роблять спілкування максимально приємним. Саме тому зірки рекомендують представникам знака зняти свій невсипущий контроль і розслабитися – це зробить стосунки міцнішими й ніжнішими.

Читайте також: