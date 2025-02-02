Корн дог: рецепт смачного фастфуда

Ці апетитні ковбаски у хрусткій кукурудзяній оболонці ідеально пасують для швидкого перекусу чи веселої вечірки.

Приготувати їх вдома простіше, ніж здається, і на сторінці droboshevska_y поділилися секретами, як зробити досконалі корн доги, які вразять ваших рідних та друзів

Інгредієнти Сосиски Сир (підходить твердий сир, який добре плавиться) Яйце 1 шт. Молоко 170 мл Цукор 1 ст. л Сіль 0,5 ч.л Паприка Сушений часник Борошно пшеничне 100 г Борошно кукурудзяне 100 г Розпушувач 10 г Панірувальні сухарі

Приготування

Спочатку підготуйте основні складники корн догів. Сосиски наріжте на зручні шматочки, а сир — на невеликі кубики. Нанизуйте їх по черзі на шпажки. Приготуйте кляр, який стане основою для хрусткої скоринки. В окремій мисці збийте яйце з молоком до однорідності. Додайте цукор, сіль, улюблені спеції (паприку та сушений часник), обидва види борошна та розпушувач. Тісто має бути густим, але стікати, щоб рівномірно покрити сосиски з сиром. Кожну шпажку з сосискою та сиром повністю занурте у кляр, дайте зайвому стекти. За бажанням можна обваляти їх у панірувальних сухарях — це додасть більше хрумкості. Обсмажте корн доги у розігрітій олії на середньому вогні. Важливо часто їх перевертати, щоб обсмажування було рівномірним з усіх боків. Готовність визначайте за насиченим золотистим кольором.

Поради:

Подавайте корн доги з різноманітними соусами — кетчупом, гірчицею чи барбекю. А ще їх можна подавати зі свіжими овочами чи маринованими огірками — це зробить страву збалансованою.

#foodblogger #recipe #корндог ♬ оригінальний звук - droboshevska_y @droboshevska_y Корн дог Інгредієнти: Сосиски; Сир; Яйце - 1 шт; Молоко - 170 мл; Цукор - 1 ст. л; Сіль - 0,5 ч.л; Паприка|часник сушений; Борошно пшеничне - 100 гр; Борошно кукурудзяне - 100 гр; Розпушувач - 10 гр; Панірувальні сухарі. Приготування: 1.Нарізаємо сосиски та сир. Нанизуємо їх по черзі на шпажку. 2.Для кляру змішуємо яйце та молоко. Додаємо цукор, сіль, спеції, 2 види борошна та розпушувач. Перемішуємо до однорідності. 3.Сосиски та сир на шпажці повністю занурюємо в кляр, даємо стекти зайвому, обвалюємо в панірувальних сухарях (можна і без них) і потім обсмажуємо в олії. В процесі обсмажування часто крутимо корн дог, аби він просмажувався рівномірно. #foodtiktok

Готуйте з любов’ю, дивуйте рідних і насолоджуйтесь неймовірним смаком домашніх корн догів.

Ми також писали про те, як приготувати гарячу кукурудзу з сиром.

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