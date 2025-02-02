Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким незнайоме відчуття стилю

Володіючи ним, не можна вскочити в халепу, з'явившись до театру у пляжному вбранні, а ось перевершити всіх навколо, одягнувшись гарно, модно і до лиця, не лише можна, а й потрібно. В більшості випадків смак не є вродженою якістю, за бажання його цілком можна в собі розвинути, проте далеко не всі вважають за потрібне це робити. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким незнайоме відчуття стилю.

Овен

Овнам, щоб мати гарний вигляд, необхідно зосередитися і витратити деякий час на те, щоб підібрати один предмет гардероба до іншого. Та оскільки представники знака дуже часто поспішають, як на пожежу, виходить безладно, через що виникають сумніви, що у них є смак.

Близнята

Про Близнят не можна сказати, що вони цілковито позбавлені смаку – часто вони мають дуже навіть стильний вигляд, але похвалитися цим можуть далеко не завжди. Найчастіше уявлення про те, що зараз носять, а що – ні, представники знака беруть з асортименту масмаркетів, а він їх підводить.

Козоріг

Козороги підходять до вибору одягу з погляду його функціональності, практичності та зручності: якщо річ не відповідає всім цим вимогам, її доля – припадати пилом у дальньому кутку шафи, ось лише зі смаком і стилем їхній вибір часто не має нічого спільного.

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