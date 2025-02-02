Астрологічний прогноз на 2 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: небажано братися до серйозних справ, оскільки їхній результат виявиться прямо протилежним очікуваному.

Символ дня: лампада, наповнена олією.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливе каміння дня: рожевий халцедон, бірюза.

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують ускладненнями, тому необхідно одразу ж вживати необхідних заходів.

Харчування дня: не варто різко змінювати систему харчування – наприклад, значно обмежувати себе в їжі: це може не сподобатися організму.

Стрижка дня: один з найкращих днів для стрижки.

Магія і містика дня: можна проводити обряди й ритуали, які залучають любов і добробут.

Сни дня: сни нинішньої ночі є пророчими, але їхні символи необхідно правильно розшифрувати.

Табу дня: не можна спілкуватися зі злими та агресивними людьми.

Цитата дня: "Своїм успіхом я завдячую тому, що в моїй майстерні ніколи не було годинника" (Томас Едісон).

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