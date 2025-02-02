Астрологический прогноз на 2 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нежелательно браться за серьезные дела, поскольку их результат окажется прямо противоположным ожидаемому.

Символ дня: Лампада, полная масла.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: голубой.

Счастливые камни дня: розовый халцедон, бирюза.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты осложнениями, поэтому необходимо сразу же принимать необходимые меры

Питание дня: не стоит резко менять систему питания – например, значительно ограничивать себя в еде: организму это может не понравиться.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, привлекающие любовь и благополучие.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими, но их символы необходимо правильно расшифровать.

Табу дня: нельзя общается со злобными и агрессивными людьми.

Цитата дня: «Своим успехом я обязан тому, что в моей мастерской никогда не было часов» (Томас Эдисон).

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