Астрологический прогноз на 2 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нежелательно браться за серьезные дела, поскольку их результат окажется прямо противоположным ожидаемому.
Символ дня: Лампада, полная масла.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: голубой.
Счастливые камни дня: розовый халцедон, бирюза.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты осложнениями, поэтому необходимо сразу же принимать необходимые меры
Питание дня: не стоит резко менять систему питания – например, значительно ограничивать себя в еде: организму это может не понравиться.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, привлекающие любовь и благополучие.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими, но их символы необходимо правильно расшифровать.
Табу дня: нельзя общается со злобными и агрессивными людьми.
Цитата дня: «Своим успехом я обязан тому, что в моей мастерской никогда не было часов» (Томас Эдисон).
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