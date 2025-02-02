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Враг продвинулся возле Воздвиженки, Котлиного и Андреевки – Deep State

Враг продвинулся возле Воздвиженки, Котлиного и Андреевки – Deep State

Россияне пытаются продвигаться вперед. / Фото: Associated Press

Наступление врага продолжается.

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State в сообщении в соцсетях.

Враг продвинулся возле Воздвиженки, Котлиного и Андреевки.

Напомним, российская армия ищет пути для захвата Покровска в Донецкой области. Вероятно, кафиры могут прибегнуть к реализации этой цели через соседнюю Днепропетровскую область.

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