Враг продвинулся возле Воздвиженки, Котлиного и Андреевки – Deep State

Наступление врага продолжается.
Карта боевых действий на фронте обновлена.
Об этом сообщает аналитический канал Deep State в сообщении в соцсетях.
Враг продвинулся возле Воздвиженки, Котлиного и Андреевки.
Напомним, российская армия ищет пути для захвата Покровска в Донецкой области. Вероятно, кафиры могут прибегнуть к реализации этой цели через соседнюю Днепропетровскую область.
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