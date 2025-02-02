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Ворог просунувся біля Воздвиженки, Котлиного та Андріївки - Deep State

Ворог просунувся біля Воздвиженки, Котлиного та Андріївки - Deep State

Росіяни намагаються просуватися вперед. / Фото: Associated Press

Наступ ворога триває.

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State у повідомленні у соцмережах. 

Ворог просунувся біля Воздвиженки, Котлиного та Андріївки.

Нагадаємо, російська армія шукає шляхи для захоплення Покровська на Донеччині. Ймовірно, окупанти можуть вдатися до реалізації цієї мети через сусідню Дніпропетровську область.

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