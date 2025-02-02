Ворог просунувся біля Воздвиженки, Котлиного та Андріївки - Deep State

Наступ ворога триває.
Мапу бойових дій на фронті оновлено.
Про це інформує аналітичний канал Deep State у повідомленні у соцмережах.
Ворог просунувся біля Воздвиженки, Котлиного та Андріївки.
Нагадаємо, російська армія шукає шляхи для захоплення Покровська на Донеччині. Ймовірно, окупанти можуть вдатися до реалізації цієї мети через сусідню Дніпропетровську область.
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