Ворог просунувся біля Воздвиженки, Котлиного та Андріївки - Deep State

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State у повідомленні у соцмережах.

Ворог просунувся біля Воздвиженки, Котлиного та Андріївки.

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Нагадаємо, російська армія шукає шляхи для захоплення Покровська на Донеччині. Ймовірно, окупанти можуть вдатися до реалізації цієї мети через сусідню Дніпропетровську область.

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