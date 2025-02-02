"Денежная" стрижка в феврале: когда следует посетить парикмахерскую

Считается, что самыми удачными днями для стрижки волос является Луна.
Многие из нас верят во влияние фаз Луны. Поэтому часто подстраивают свои дела под них. В частности, посещают парикмахерскую. Впрочем, астрологи говорят, что ежемесячно существуют дни, когда стрижка не только будет способствовать здоровью волос, но и повлияет на финансовое благополучие.
Когда следует стричься в феврале, чтобы улучшить свое финансовое положение, рассказала астрологиня и эксперт фэн-шуй Юлия Кузьменчук.
По ее словам, "денежные" стрижки в этом месяце – 19 февраля.
"Обязательно сделайте себе денежную стрижку, чтобы открыть энергетический денежный поток к себе в жизнь и своему кошельку. Только самому себя стричь не рекомендую. Таким образом вы снимаете с себя денежную энергию удачи", — подчеркнула астрологиня.
Эксперт говорит, что в этот день лучше посетить парикмахерскую и "немножечко подстричь волосы".
Напомним, ранее мы писали о лунном календаре стрижек на февраль 2025 года.
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