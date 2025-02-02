Стрижка боб: трендовые варианты прически сезона 2025

Стрижка боб остается популярной уже не первый сезон.
Боб – тренд многих сезонов. Это беспроигрышный вариант стрижки, потому что она может быть одновременно и элегантной, и дерзкой, и сдержанно деловой.
Какие разновидности стрижки боб — читайте в материале ТСН.ua.
Трендом-2025 эксперты называют:
- мини-боб: когда длина волос чуть выше уровня ушей;
- классический боб;
- лонг-боб со слегка подкрученными прядями.
Виды женской стрижки боб
Боб на короткие волосы
Такой вариант подойдет барышням с тонкими или вьющимися волосами. Эта стрижка подходит под любую форму лица: круглое – приблизит к овальному, а угловатое – смягчит. Что больше – к такому бобу подходит любая челка.
Боб на средние волосы
Длина такого боба – до плеч или чуть ниже. Такой вариант стрижки подходит как для прямых, так и для вьющихся волос. Он придаст любой прическе объем. Этот боб поможет смягчить грубые черты лица. К нему также подойдет челка.
Боб с челкой
Одно из преимуществ стрижки боб то, что ее можно сочетать с челкой. Он подходит к прически как на короткую, так и на среднюю длину волос. От именно челки в определенной степени будет зависеть, как боб изменит лицо:
- для круглого лица: удлиненная или косая челка;
- для овального лица: любой вариант челки;
- для квадратного лица: рваная короткая челка.
Напомним, мы писали о французском бобе. Это – элегантная прическа, которую стоит сделать в этом сезоне.
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