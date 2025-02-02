Стрижка боб: трендовые варианты прически сезона 2025

Боб – тренд многих сезонов. Это беспроигрышный вариант стрижки, потому что она может быть одновременно и элегантной, и дерзкой, и сдержанно деловой.

Какие разновидности стрижки боб — читайте в материале ТСН.ua.

Трендом-2025 эксперты называют:

мини-боб: когда длина волос чуть выше уровня ушей;

классический боб;

лонг-боб со слегка подкрученными прядями.

Виды женской стрижки боб

Боб на короткие волосы

Такой вариант подойдет барышням с тонкими или вьющимися волосами. Эта стрижка подходит под любую форму лица: круглое – приблизит к овальному, а угловатое – смягчит. Что больше – к такому бобу подходит любая челка.

Боб на короткие волосы.

Боб на средние волосы

Длина такого боба – до плеч или чуть ниже. Такой вариант стрижки подходит как для прямых, так и для вьющихся волос. Он придаст любой прическе объем. Этот боб поможет смягчить грубые черты лица. К нему также подойдет челка.

Боб на средних волосах. / Фото: pixabay.com

Боб с челкой

Одно из преимуществ стрижки боб то, что ее можно сочетать с челкой. Он подходит к прически как на короткую, так и на среднюю длину волос. От именно челки в определенной степени будет зависеть, как боб изменит лицо:

для круглого лица: удлиненная или косая челка;

для овального лица: любой вариант челки;

для квадратного лица: рваная короткая челка.

Напомним, мы писали о французском бобе. Это – элегантная прическа, которую стоит сделать в этом сезоне.

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