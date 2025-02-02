Надя Дорофеева ошеломила суммой, которую собрала для ВСУ в течение года

Украинская певица Надя Дорофеева приятно повергла в шок суммой, которую передала для ВСУ.

В своем фотоблоге звезда подвела итоги своей благотворительной деятельности в 2024 году. В частности, вспомнила свои масштабные шоу, призванные помочь украинским военным. В то же время назвала точные суммы, собранные на каждом из них.

Так, концерт Нади Дорофеевой в киевском Дворце спорта собрал 2 908 303 грн, благотворительный стрим с блогером Мишей Лебигой – 6 161 030 грн, выступление в рамках Atlas United – 1 754 400 грн. А также остальные отдельные сборы и выступления помогли ВСУ суммой 4 552 900 грн.

Надя Дорофеева рассказала о собранных средствах для ВСУ / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева рассказала о собранных средствах для ВСУ / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В результате за прошлый год артистке и ее команде удалось задонатить 15 376 633 грн. В свою очередь, Дорофеева поблагодарила всех, кто присоединялся к ее инициативам и посещал концерты. И подчеркнула очень важную истину:

"Помните: когда вам кажется, что задонатить несколько гривен на какой-то сбор стыдно и что это незначительная сумма – это однозначно не так. Каждый донат невероятно важен, как и каждая публикация, сторис или репост о сборе – ведь своим примером каждый из нас делает вклад в помощь и вдохновляет на это других. Еще раз спасибо за то, что вы поддерживаете нашу страну – помните, что, прежде всего, вы поддерживаете самих себя. Держимся", - написала Надя.

Надя Дорофеева рассказала о собранных средствах для ВСУ / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, недавно певец Макс Барских признался, как устроил россиянам месть за развязавшуюся войну в Украине и кинул их на 100 тыс. дол. Артист объяснил, куда задонатил эти средства вместе со своими.

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