На Харківщині сталася смертельна ДТП: що відомо

Від отриманих травм пішохід помер на місці.

Ввечері 11 лютого на трасі між селами Іванівка та Садове Харківської області сталася смертельна ДТП.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Близько 18:50 автомобіль ВАЗ, яким керував 58-річний водій, збив 46-річного чоловіка. Від отриманих травм пішохід помер на місці.

"За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві судитимуть водія, який скоїв смертельну ДТП під дією алкоголю та наркотиків.

Читайте також: