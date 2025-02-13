Як правильно заряджати смартфон, щоб уникнути перегрівання та пошкоджень

Неправильна експлуатація смартфонів та зарядних пристроїв може призвести до перегріву, вибуху акумулятора чи займання.

У Луцьку стався небезпечний інцидент — у руках учня вибухнув акумулятор iPhone, внаслідок чого хлопець отримав легкі опіки рук. Фахівці наголошують: неправильна експлуатація смартфонів та зарядних пристроїв може призвести до перегріву, вибуху акумулятора чи займання.

В ефірі "КИЇВ24" експерт з пожежної безпеки В’ячеслав Дяков пояснив, як уникнути небезпечних ситуацій під час зарядки гаджетів.

Головні правила безпечного користування смартфоном:

Не використовуйте телефон під час зарядки – це підвищує температуру акумулятора і може спричинити перегрів.

Не користуйтеся пошкодженими кабелями та зарядними пристроями – пошкоджений провід може спричинити іскру та коротке замикання.

Не залишайте телефон на зарядці вночі – це може призвести до перегріву батареї та її вибуху.

Не кладіть смартфон на ліжко чи м’які поверхні під час зарядки – це ускладнює відведення тепла та збільшує ризик займання.

Використовуйте лише оригінальні зарядні пристрої – дешеві підробки можуть не мати захисту від перегріву.

Не залишайте телефон на сонці або біля джерел тепла – висока температура прискорює деградацію акумулятора.

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