Как правильно заряжать смартфон, чтобы избежать перегрева и повреждений

Неправильная эксплуатация смартфонов и зарядных устройств может привести к перегреву, взрыву аккумулятора или возгоранию.

В Луцке произошел опасный инцидент — в руках ученика разразился аккумулятор iPhone, в результате чего парень получил легкие ожоги рук. Специалисты отмечают: неправильная эксплуатация смартфонов и зарядных устройств может привести к перегреву, взрыву аккумулятора или возгоранию.

В эфире "КИЕВ24" эксперт по пожарной безопасности Вячеслав Дяков объяснил, как избежать опасных ситуаций при зарядке гаджетов.

Главные правила безопасного пользования смартфоном:

Не используйте телефон во время зарядки – это повышает температуру аккумулятора и может привести к перегреву.

Не используйте поврежденные кабели и зарядные устройства – поврежденный провод может вызвать искру и короткое замыкание.

Не оставляйте телефон на зарядке ночью – это может привести к перегреву батареи и ее взрыву.

Не кладите смартфон на кровать или мягкие поверхности во время зарядки – это затрудняет отвод тепла и увеличивает риск возгорания.

Используйте только оригинальные зарядные устройства – дешевые подделки могут не иметь защиты от перегрева.

Не оставляйте телефон на солнце или возле источников тепла – высокая температура ускоряет деградацию аккумулятора.

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