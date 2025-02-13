Как правильно заряжать смартфон, чтобы избежать перегрева и повреждений

Неправильная эксплуатация смартфонов и зарядных устройств может привести к перегреву, взрыву аккумулятора или возгоранию.
В Луцке произошел опасный инцидент — в руках ученика разразился аккумулятор iPhone, в результате чего парень получил легкие ожоги рук. Специалисты отмечают: неправильная эксплуатация смартфонов и зарядных устройств может привести к перегреву, взрыву аккумулятора или возгоранию.
В эфире "КИЕВ24" эксперт по пожарной безопасности Вячеслав Дяков объяснил, как избежать опасных ситуаций при зарядке гаджетов.
Главные правила безопасного пользования смартфоном:
- Не используйте телефон во время зарядки – это повышает температуру аккумулятора и может привести к перегреву.
- Не используйте поврежденные кабели и зарядные устройства – поврежденный провод может вызвать искру и короткое замыкание.
- Не оставляйте телефон на зарядке ночью – это может привести к перегреву батареи и ее взрыву.
- Не кладите смартфон на кровать или мягкие поверхности во время зарядки – это затрудняет отвод тепла и увеличивает риск возгорания.
- Используйте только оригинальные зарядные устройства – дешевые подделки могут не иметь защиты от перегрева.
- Не оставляйте телефон на солнце или возле источников тепла – высокая температура ускоряет деградацию аккумулятора.
Раньше мы рассказывали, как улучшить скорость мобильного интернета.
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