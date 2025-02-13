США можуть піти на поступки Росії ще до початку переговорів, що значно знизить їхні важелі впливу.

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним, під час якої вони погодилися негайно розпочати переговори про припинення війни в Україні. Також вони домовилися про можливі візити один до одного.

Про це пише Bloomger.

Це рішення кардинально відрізняється від політики адміністрації Джо Байдена, яка після вторгнення Росії 2022 року уникала будь-яких безпосередніх контактів із Кремлем і зосереджувалася на наданні військової допомоги Україні. Зараз позиція Вашингтона змінюється. Лідери Європи, які за часів Байдена підтримували США, були приголомшені дзвінком Трампа, а деякі з них заявили, що це може означати поступки Москві.

Паралельно з цим міністр оборони США Піт Геґсет заявив у Брюсселі, що членство України в НАТО є нереалістичним. Він також зазначив, що Вашингтон не планує надсилати миротворчі війська, якщо вдасться досягти припинення вогню.

Трамп скептично ставиться до подальшої допомоги Україні. Якщо США її надаватимуть, то очікують компенсації, можливо, у вигляді доступу до мінеральних ресурсів України.

Президент України Володимир Зеленський отримав брифінг від Трампа після його дзвінка Путіну. Київ наполягає на повному відновленні територіальної цілісності, включно з Кримом, який Росія анексувала 2014 року. Однак у Пентагоні заявили, що повернення України до кордонів 2014 року – це "ілюзорна мета".

Нагадаємо, за словами очільника Міноборони США, нібито "єдиною людиною у світі", яка здатна посадити Україну та Російську Федерацію за стіл переговорів, є новий президент США Дональд Трамп.

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