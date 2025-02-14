Лютий покаже характер: синоптикиня шокувала прогнозом погоди в Україні

Холодна погода триватиме весь наступний тиждень, а потепління очікується лише після 24 лютого.

В Україні погіршиться погода через потужний атмосферний фронт, який принесе сніг, дощ та ожеледицю.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, 15 лютого опади накриють центральні, східні та південні області, а на заході та півночі вони припиняться.

На півдні та південному сході сніг переходитиме в дощ через тимчасове потепління. Очікуються сильні опади, ожеледиця та погіршення видимості на дорогах, що може ускладнити ситуацію для водіїв.

Крім того, пориви північно-західного вітру посиляться.

З 15-16 лютого в Україні знову повернуться морози. Вночі температура опуститься до -10°C, а вдень 16 лютого становитиме близько -5°C.

У Києві 15 лютого буде сухо, 16 лютого можливий невеликий сніг.

Нагадаємо, у суботу, 15 лютого, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень) – це відчутні магнітні хвилювання, які зберігатимуть свою потужність і в неділю, 16 лютого.

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