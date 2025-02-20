Потепління до +15: на Україну чекає різка зміна погоди

Кінець зими буде морозним, але з першим днем весни українці відчують значне потепління.

Після лютих морозів до України увірветься аномальне тепло. Скільки ще чекати до потепління, та якою буде погода на прийдешніх вихідних – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Потеплішає до +15

Календарна весна принесе до України різке потепління. Від 1 березня стовпчики термометрів почнуть впевнено підійматися, а в західних областях очікується одразу +15... +16 градусів. Про це свідчать дані метеорадару Ventusky.

Останні дні лютого ще будуть холодними. Вночі синоптики прогнозують до –10 градусів, однак денні показники засвідчать тенденцію до потепління. Від 1 березня з західної частини нашої країни почне заходити теплий атмосферний фронт.

Потепління відчують мешканці західних, північних, центральних і південних областей – прогнозується від +4 до +8 градусів, а на Львівщині, Тернопільщині та Буковині термометри покажуть +10 градусів.

Мороз і потепління

Однак, за прогнозом синоптиків, друга половина тижня в Україні буде по-справжньому зимовою, з міцним морозом і снігом, але на вихідних у деяких регіонах денна температура повітря почне підвищуватися до незначних плюсових показників.

Як зазначають синоптики, така погода пов'язана з пануванням холодної повітряної маси арктичного походження та впливом області високого атмосферного тиску. Загалом опади очікуються незначними — часом спостерігатиметься випадання снігу.

Стовпчики термометрів подекуди опустяться до значних мінусів, у деяких регіонах очікується сніг. Морозно буде навіть на півдні країни.

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Для уникнення травматизму українців закликають обережно пересуватись вулицями під час ожеледиці. Сніжна погода зберігатиметься у столиці впродовж декількох днів. Тож влада Києва просить також і водіїв бути відповідальними та не залишати свої автомобілі на узбіччях вулиць і доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Надалі, за прогнозами синоптиків, у п’ятницю, 21 лютого, істотні опади не передбачаються у більшості регіонів країни, невеликий сніг пройде лише вночі у Криму. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5 — 10 м/с, у Криму та Приазов'ї можливі пориви 15 – 17 м/с. Нічна температура повітря –6… –11 градусів, у північних, східних областях та Карпатах –11… –16 градусів, денна –2… –7 градусів, у західній частині, а також на півдні країни –4… +1 градус.

У суботу та неділю, 22–23 лютого, під впливом антициклону в країні утримається морозна та суха погода. У нічний час в центральних та західних областях можливий туман, паморозь. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Нічна температура повітря –7… –12 градусів, у північних та східних областях –12… –18 градусів. Вночі 23 лютого місцями до –20 градусів, вдень –2… –8 градусів, у південних та західних регіонах –3… +2 градуси.

Що вдягати аби не мерзнути

Чи не найважливішим правилом для збереження тепла є правильно підібраний одяг. Важливо дотримуватися принципу багатошаровості, тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути набагато тоншими за теплий светр, але прошарки повітря допоможуть зберегти температуру довше.

Нагадаємо, звичайно єдиного та універсального правила немає, однак у Міністерстві охорони здоров’я України надали кілька дієвих порад, які точно допоможуть зігрітися.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОЦЕ ТАК СЮРПРИЗ! На Україну суне потепління до +15?!

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