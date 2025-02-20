Куди поділись гроші США для України: Маск зробив несподівану заяву

Раніше Трамп заявляв, що для підтримки України Штати надали $350 млрд, а президент Зеленський нібито "не знає, куди вони поділися".

Американський мільярдер і винахідник Ілон Маск, який також обіймає посаду старшого радника президента в адміністрації президента США Дональда Трампа, несподівано заявив, що частина грошей, призначених для України, опинилися в руках американських політиків.

"Значний відсоток грошей, направлених до України, насправді пішов на користь політиків США, DNC (Національний комітет Демократичної партії США) і деяких республікаців. Тому Зеленський каже, що отримав лише половину грошей", – написав Маск у коментарях під дописом одіозного фаната Трампа Білла Мітчелла.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського через відмову проводити вибори і звинуватив його в тому, що той “вмовив” США витратити 350 млрд дол. на допомогу Україні.

Також він вимагав від України пояснити, куди поділися американські гроші, або повернути їх.

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