"Де гроші?": Трамп вимагає від України звіту за всю допомогу

Трамп вважає, що Європа має більше допомагати Україні, бо між Європою і Росією нема океану, а між США і РФ – є.

Президент США Дональд Трамп стверджує, що президент Зеленський "не знає, де половина грошей, які виділили Україні США". Тому очільник Білого вимагає пояснити, куди поділися американські гроші або повернути їх.

Про це Трамп сказав у сьогоднішній розмові з журналістами.

При цьому, він стверджує, що США виділили 350 млрд доларів Україні.

"Ще одна проблема, яка мене турбує, бо я вирішив проблему з НАТО. Вони (країни-члени НАТО з Європи – Ред.) вклали сотні мільярдів доларів у фонди НАТО, коли я сказав: "Ви маєте платити". Бо Сполучені Штати плати за європейські країни, а потім ті використовували нас у торгівлі. Вони мають платити. Президент Зеленський минулого тижня сказав, що не знає, де половина грошей, які ми йому дали. Ми дали, здається, 350 мільярдів доларів. А Європа надала набагато менший відсоток", – зазначив президент США.

Голова Білого дому обурився, що Європа витратила на допомогу Україні значно менше, хоча знаходиться територіально ближче до Росії.

"Я думаю, Європа дала 100 мільярдів, а ми дали понад 300. А для Європи це важливіше, ніж для нас. Між нами (і РФ – Ред.) – океан. А між ними ні. Але де ті всі гроші, які були віддані. Куди вони йдуть. Я ніколи не бачив звіту про це", – сказав Трамп.

Зауважимо, що цифра Трампа про 350 мільярдів доларів Україні є суперечливою. Як відзначає "Суспільне", за даними Пентагону станом на середину січня 2025-го, від початку попередньої адміністрації Джо Байдена, тобто з січня 2021 року, Сполучені Штати виділили понад 66,5 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні.

Інші заяви Дональда Трампа під час цього виступу: