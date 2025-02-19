Трамп дав оцінку переговорам США та РФ у Саудівській Аравії

Трамп планує зустріч з Путіним до кінця місяця.
Президент США Дональд Трамп оцінив переговори делегацій США та Росії, що відбулися 18 лютого у Саудівській Аравії, як "хороші".
Про це американський президент сказав під час брифінгу в Мар-а-Лаго у Палм-Біч 18 лютого.
За словами Трампа, переговори в Саудівській Аравії були вдалими. Він вважає, що Росія "хоче щось зробити та зупинити війну". А сам він планує зустріч з кремлівським очільником Путіним до кінця лютого.
"Переговори з РФ були дуже хороші. Росія хоче зупинити війну", — сказав Трамп.
Президент США вкотре наголосив, що вбивства солдатів в Україні — це безглуздя, яке необхідно зупинити.
"Люди здивуються кількості загиблих в Україні. Набагато більше, ніж ви думаєте", — заявив він.
Трамп також повторив, що він на місці Джо Байдена не допустив би війни в Україні
Читайте також:
- У Франції вважають, що союз Путіна та Трампа може призвести до війни в Європі
- Тільки українці зможуть вести дискусії за мир, а ми допоможемо їм — Макрон
- Що Росія хоче від переговорів зі США: умови, вимоги та поступки