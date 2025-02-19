Трамп дав оцінку переговорам США та РФ у Саудівській Аравії

Трамп планує зустріч з Путіним до кінця місяця.

Президент США Дональд Трамп оцінив переговори делегацій США та Росії, що відбулися 18 лютого у Саудівській Аравії, як "хороші".

Про це американський президент сказав під час брифінгу в Мар-а-Лаго у Палм-Біч 18 лютого.

За словами Трампа, переговори в Саудівській Аравії були вдалими. Він вважає, що Росія "хоче щось зробити та зупинити війну". А сам він планує зустріч з кремлівським очільником Путіним до кінця лютого.

"Переговори з РФ були дуже хороші. Росія хоче зупинити війну", — сказав Трамп.

Президент США вкотре наголосив, що вбивства солдатів в Україні — це безглуздя, яке необхідно зупинити.

"Люди здивуються кількості загиблих в Україні. Набагато більше, ніж ви думаєте", — заявив він.

Трамп також повторив, що він на місці Джо Байдена не допустив би війни в Україні

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