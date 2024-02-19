День Державного Герба України 2024 року: картинки українською, привітання

Саме 19 лютого 1992 року Верховною Радою України було затверджено тризуб як Малий герб України. Він визначений як головний елемент великого Державного Герба України.

Історія українського герба — чому тризуб

Тризуб має довгу історію. Він з'явився ще за часів Рюриковичів, а в період УНР став гербом, як символом соборності земель України. Радянський Союз забороняв український тризуб, адже в XX столітті він уособлював боротьбу наших співвітчизників за незалежність.

24 червня 1991 року оголосили конкурс на створення Державного герба. Було розглянуто понад 200 варіантів і 192 з них містили тризуб. Перемогу ж здобула спільна робота історика-геральдиста Андрія Гречила та художника Івана Турецького, яка була виконана у стилі князя Володимира Великого.

З днем Державного Герба України: привітання

З Днем Державного герба України! Тризуб був і залишається символом прагнень нашого народу до волі, незалежності та процвітання, символізуючи для українців в усьому світі нерозривний зв’язок із Батьківщиною. Вітаю! Будьмо гідними нашої історії і тих завдань, які стоять перед Українською Державою сьогодні!

З днем Державного Герба України: картинки / Фото: ТСН.ua

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З Днем Державного герба України! Це символ, який презентує нашу країну як суверенну незалежну державу, офіційна емблема, зображувана на офіційних документах, печатках, грошових знаках держави.

З днем Державного Герба України: картинки / Фото: ТСН.ua

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Вітаємо всіх патріотів України з Днем державного герба України – одного із символів нашої держави, її величі і її оберега. Зі святом!

З днем Державного Герба України: картинки / Фото: ТСН.ua

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Вітаємо з Днем Державного герба України! Герб є одним з головних символів нашої країни, він відображає героїчне минуле та її багату культурну спадщину, уособлює єдність українців та прагнення жити в злагоді. Нехай це свято згуртує всіх нас, зміцнить високе почуття особистої відповідальності кожного жителя за сьогодення і майбутнє української землі. Бажаю всім вам міцного здоров'я, добра, процвітання, миру та сімейного добробуту!

З днем Державного Герба України: картинки / Фото: ТСН.ua

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Тризуб – це відголос історії нашої нації, який об’єднує в собі дух українського народу, підкреслює незалежність і волелюбство, уособлює нашу єдність! Він був і назавжди залишиться символом суверенної незалежної Української держави! Нехай це свято сповнить нас ще більшою гордістю за нашу країну, зміцнить нашу віру в неї як успішну, заможну, справедливу європейську державу! Українці народжені з Тризубом у серці, а, отже, – наша воля завжди з нами! Разом до Перемоги!