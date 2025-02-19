"Где деньги?": Трамп требует от Украины отчета за всю помощь

Трамп считает, что Европа должна больше помогать Украине, потому что между Европой и Россией нет океана, а между США и РФ – есть.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что президент Зеленский "не знает, где половина денег, выделенных Украине США". Поэтому глава Белого требует объяснить, куда делись американские деньги или вернуть их.

Об этом Трамп сказал в сегодняшнем разговоре с журналистами.

При этом он утверждает, что США выделили 350 млрд долларов Украине.

"Еще одна проблема, которая меня беспокоит, потому что я решил проблему с НАТО. Они (страны-члены НАТО из Европы – Ред.) вложили сотни миллиардов долларов в фонды НАТО, когда я сказал: "Вы должны платить". Потому что Соединенные Штаты платили за европейские страны, а потом те использовали нас в торговле. Они должны платить. Президент Зеленский на прошлой неделе сказал, что не знает, где половина денег, которые мы ему дали. Мы дали, кажется, 350 миллиардов долларов. А Европа предоставила гораздо меньший процент", – отметил президент США.

Глава Белого дома возмутился, что Европа потратила на помощь Украине гораздо меньше, хотя находится территориально ближе к России.

"Я думаю, Европа дала 100 миллиардов, а мы дали более 300. А для Европы это важнее, чем для нас. Между нами (и РФ – Ред.) – океан. А между ними нет. Но где все деньги, которые были отданы. Куда они идут. Я никогда не видел отчета об этом", – сказал Трамп.

Заметим, что цифра Трампа о 350 миллиардах долларов Украине противоречива. Как отмечает "Суспільне", по данным Пентагона по состоянию на середину января 2025-го, с начала предыдущей администрации Джо Байдена, то есть с января 2021 года, Соединенные Штаты выделили более 66,5 миллиарда долларов на безопасность помощи Украине.

Другие заявления Дональда Трампа во время этого выступления: