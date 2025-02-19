Україну атакують російські ударні безпілотники: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 19 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.
- БпЛА на заході Сумщині, курс - південно-західний;
- БпЛА на півночі та півдні Чернігівщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на межі Дніпропетровщини і Полтавщини, курс - західний;
- БпЛА на межі Дніпропетровщини і Харківщини, курс - західний;
- БпЛА на сході та півночі Київщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на південному сході та північному заході Полтавщини, курс - північно-західний/південний/південно-західний;
- БпЛА на межі Кіровоградщини, Миколаївщини, курс - західний;
- БпЛА на сході Черкащини, курс - західний;
- БпЛА в центрі Миколаївщини, курс - західний/північно-західний;
- БпЛА в акваторії Чорного моря, курс - Одещина (південь м.Одеса).
Раніше повідомлялося, що у Києві під час атаки безпілотників спрацювали сили ППО. В одному з районів столиці попадали уламки збитих дронів.
Ми раніше інформували, що російські військові вперше атакували Миколаїв модернізованим безпілотниками Shahed.
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