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Україну атакують російські ударні безпілотники: мапа тривог

Україну атакують російські ударні безпілотники: мапа тривог

Ворог атакує Україну ударними дронами / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Україну в ніч проти 19 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

  • БпЛА на заході Сумщині, курс - південно-західний;
  • БпЛА на півночі та півдні Чернігівщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на межі Дніпропетровщини і Полтавщини, курс - західний;
  • БпЛА на межі Дніпропетровщини і Харківщини, курс - західний;
  • БпЛА на сході та півночі Київщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на південному сході та північному заході Полтавщини, курс - північно-західний/південний/південно-західний;
  • БпЛА на межі Кіровоградщини, Миколаївщини, курс - західний;
  • БпЛА на сході Черкащини, курс - західний;
  • БпЛА в центрі Миколаївщини, курс - західний/північно-західний;
  • БпЛА в акваторії Чорного моря, курс - Одещина (південь м.Одеса).

Раніше повідомлялося, що у Києві під час атаки безпілотників спрацювали сили ППО. В одному з районів столиці попадали уламки збитих дронів.

Ми раніше інформували, що російські військові вперше атакували Миколаїв модернізованим безпілотниками Shahed.

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