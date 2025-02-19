Україну атакують російські ударні безпілотники: мапа тривог

Україну в ніч проти 19 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

БпЛА на заході Сумщині, курс - південно-західний;

БпЛА на півночі та півдні Чернігівщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на межі Дніпропетровщини і Полтавщини, курс - західний;

БпЛА на межі Дніпропетровщини і Харківщини, курс - західний;

БпЛА на сході та півночі Київщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на південному сході та північному заході Полтавщини, курс - північно-західний/південний/південно-західний;

БпЛА на межі Кіровоградщини, Миколаївщини, курс - західний;

БпЛА на сході Черкащини, курс - західний;

БпЛА в центрі Миколаївщини, курс - західний/північно-західний;

БпЛА в акваторії Чорного моря, курс - Одещина (південь м.Одеса).

Раніше повідомлялося, що у Києві під час атаки безпілотників спрацювали сили ППО. В одному з районів столиці попадали уламки збитих дронів.

Ми раніше інформували, що російські військові вперше атакували Миколаїв модернізованим безпілотниками Shahed.

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