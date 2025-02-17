Внаслідок атаки на Харків постраждали троє людей — Терехов

Такоє постраждали адмінбудівлі.
Під час атаки безпілотників на Харків пошкодження отримала одна з місцевих адміністративних будівель.
Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.
"В адмінбудівлі та прилеглих будинках подекуди вибиті шибки. Ситуація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Терехов повідомив, що у Холодногірському районі вже три людини звернулися за медичною допомогою через гостру реакцію на стрес.
Раніше повідомлялося, що в ніч проти 17 лютого у Харкові пролунали вибухи.
Ми раніше інформували, що у Києві в ніч проти 17 лютого пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
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