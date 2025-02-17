У Харкові вночі пролунали вибухи — Терехов

В ніч проти 17 лютого у Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.

Він заявив, що ворожі безпілотники атакували Салтівський район міста.

"У Харкові пролунав вибух. Попередньо, БПЛА типу "Шахед" був атакований Салтівський район міста", - йдеться у повідомленні.

Наразі відповідні служби встановлюють деталі події.

Нагадаємо, раніше у Києві в ніч проти 17 лютого пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що в Миколаєві пролунала серія вибухів під час атаки ворожих безпілотників на місто.

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