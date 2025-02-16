Вночі у Миколаєві пролунали вибухи — ЗМІ

Місто під атакою ворожих БпЛА.
В ніч проти 16 лютого в Миколаєві було чутно звук вибуху.
Про це повідомляє Суспільне, з посиланням на власних кореспондентів.
У повідомленні вказується, що звук вибуху в місті було чутно приблизно у 00:45 ночі.
Перед цим в місті та області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.
Моніторингові канали повідомляють, що місто атакували близько пʼяти БпЛА.
Пізніше місцеві жителі повідомили про нові вибухи в межах міста.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 16 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що на Хмельниччині сталися вибухи.
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