Вночі у Миколаєві пролунали вибухи — ЗМІ

В ніч проти 16 лютого в Миколаєві було чутно звук вибуху.

Про це повідомляє Суспільне, з посиланням на власних кореспондентів.

У повідомленні вказується, що звук вибуху в місті було чутно приблизно у 00:45 ночі.

Перед цим в місті та області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.

Моніторингові канали повідомляють, що місто атакували близько пʼяти БпЛА.

Пізніше місцеві жителі повідомили про нові вибухи в межах міста.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 16 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що на Хмельниччині сталися вибухи.

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