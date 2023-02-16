День єднання 2023 року: особливості, привітання

16 лютого в Україні святкують особливе свято — День єднання. Акцію створив президент Володимир Зеленський 2022 року. Головна мета цього дня — показати єдність українського народу на тлі військової загрози. ТСН.ua підготував основну інформацію про День єднання, а також підібрав картинки та привітання.

Історія свята

Взимку 2022 року Росія почала без пояснень стягувати свої війська до українського кордону. Світові ЗМІ активно писали про можливість військового вторгнення РФ до України. Серед дат, коли це можливо, видання The Sun назвало день 16 лютого 2022 року.

Українська влада закликала громадян країни не панікувати. Пізніше президент Володимир Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання України, щоб показати єдність українського народу, згуртувати українців навколо національної ідеї та показати російським пропагандистам, що українці — це єдиний народ.

Привітання і картинки на День єднання України

Наша єдність має залишитись міцним ланцюгом, який захищає та оберігає всіх нас і Україну не тільки в цей день, а й на віки. Тільки разом ми сильні, бо наша сила – у єдності. Разом і спільними зусиллями ­– до Перемоги!

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Вітаємо з Днем єднання України. Всім нескінченного щастя, міцного здоров'я, благополуччя. Нехай життя в нашій чудовій країні буде для шкірного в достатку, радості, спокою. Нехай завжди над нашими землями світить сонце, і всім нам тут буде світло, тепло і затишно!

Картинки на День єднання України / Фото: ТСН.ua

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Вітаю з Днем єднання Україниі! Це свято символізує те, що ми всі — це один народ і жодні вороги не зможуть нас розділити. Давайте ж ніколи, які б негаразди нас не чекали, не будемо про це забувати.

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16 лютого український народ вже другий рік поспіль святкує День єднання України. Хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовують нас для здійснення високої мети – процвітання соборної незалежної демократичної могутньої України, надійної запоруки добробуту й щасливого життя її народу.

Картинки на День єднання України / Фото: ТСН.ua

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У День єднання України бажаю нам усім здорового прагматизму і щирої віри для побудови економічно незалежної та соціально відповідальної держави. Саме нашому поколінню відведено цей важливий історичний шанс. Не упустімо його і цінуймо час, у який живемо. Пам'ятаймо та шануймо наших національних героїв. Молімо Бога за тих, хто віддав своє життя за Україну і зробімо все для того, щоб їхня велична благородна мета не перетворилася в ілюзію. Зичу Вам щастя, добробуту та злагоди в родинах. Слава Україні! Героям Слава!

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