Конкурент Шольца зробив важливу заяву про ракети Taurus для України

Військову допомогу Україні потрібно буде узгодити з іншими країнами.

Кандидат в канцлери Німеччини Фрідріх Мерц, якого вважають головним конкурентом чинного очільника уряду Олафа Шольца на майбутніх виборах, не заперечує проти постачання крилатих ракет Taurus для України. Але за однієї умови.

Під час дискусії на Мюнхенській безпековій конференції, яку транслювало “Суспільне”, він заявив, що таку військову допомогу Україні потрібно буде узгодити з іншими країнами.

“Ми повинні бути готові постачати це [ракети Taurus для України], але тільки якщо у нас є погодження з європейськими партнерами”,– сказав Фрідріх Мерц, який очолює політичний альянс ХДС/ХСС.

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Німецький політик нагадав, що наразі є принаймні дві країни, які постачають далекобійні ракети Україні - Франція та Велика Британія. На його думку, європейські партнери України мають скоординувати спільні зусилля в цьому напрямку.

"Моя особиста думка, що ми будемо постачати це обладнання до України, але в узгоджених європейських рамках", – додав він.

Нагадаємо, чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше заявив, що не буде постачати Україні крилаті ракет Taurus, оскільки американський президент Дональд Трамп вважає "неправильним рішенням" надавати Києву далекобійну зброю.

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