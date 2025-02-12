Україна отримає від Німеччини додаткові ракети для ППО: що відомо

Йдеться про близько сотні ракет для ЗРК IRIS-T.

Після зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі в середу, 12 лютого, у Німеччині оголосили про виділення Україні додаткових ракет для ЗРК IRIS-T.

Про це йдеться у дописі німецької делегації в НАТО в соціальній мережі Х.

"Майбутню підтримку України у вигляді матеріальної частини та військової підготовки було підтверджено на сьогоднішній зустрічі групи 50 країн [у форматі "Рамштайн" - ред.]. Німеччина продовжить відігравати важливу роль у цій підтримці", – йдеться у повідомленні.

Німецька делегація в НАТО уточнила, що йдеться про близько 100 керованих ракет IRIS-T до України. Постачання важливих боєприпасів для протиповітряної оборони має відбутись найближчим часом.

Нагадаємо, Велика Британія надасть Україні додатковий пакет військової допомоги на 150 млн фунтів стерлінгів, до якого увійдуть танки, артилерія та ракети. Британія цього року витратить 4,5 млрд фунтів стерлінгів, щоб підтримати Україну – це більше, ніж будь-коли.

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