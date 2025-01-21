Ізраїль пропонує передати Україні трофейну зброю, захоплену ЦАХАЛом: що відомо

Ізраїль пропонує передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю.

Про це повідомило посольство України в Ізраїлі на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"21 січня відбулася зустріч посла України в Державі Ізраїль Євгена Корнійчука з заступницею міністра закордонних справ Держави Ізраїль Шаррен Гаскель. Під час зустрічі посол подякував співрозмовниці за озвучену нею пропозицію передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю", – йдеться у повідомленні.

У посольстві зауважили, що ініціатива Ізраїля – це "важливий крок у визнанні спільних загроз", які є актуальними для обох країн. Український посол зі свого боку висловив сподівання на позитивне вирішення цього питання.

Під час зустрічі сторони також обговорювали військову співпрацю Ірану та Росії, що також є спільною загрозою нацбезпеці, успішна протидія якій належить до інтересів обох країн.

Ще однією темою розмови була активізація контактів, зокрема й на найвищому рівні, а також посилення співпраці у гуманітарній, економічній та консульській сферах.

Нагадаємо, Ізраїль погодився надати Україні системи раннього оповіщення про підліт дронів і ракет понад рік тому. Посол Ізраїлю в Україні розповів про недоліки системи раннього оповіщення та які ракети вона може не виявити.

Читайте також: