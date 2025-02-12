Украина получит от Германии дополнительные ракеты для ПВО: что известно

Речь идет о почти сотне ракет для ЗРК IRIS-T.

После встречи Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн в Брюсселе в среду, 12 февраля, в Германии объявили о выделении Украине дополнительных ракет для ЗРК IRIS-T.

Об этом говорится в сообщении немецкой делегации НАТО в социальной сети Х.

"Будущая поддержка Украины в виде материальной части и военной подготовки была подтверждена на сегодняшней встрече группы 50 стран [в формате "Рамштайн" — ред.]. Германия продолжит играть важную роль в этой поддержке", – говорится в сообщении.

Немецкая делегация в НАТО уточнила, что речь идет об отправке примерно 100 управляемых ракетах IRIS-T в Украину. Поставка важных боеприпасов для противовоздушной обороны должно произойти в ближайшее время.

Напомним, Великобритания предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи на 150 млн. фунтов стерлингов, в который войдут танки, артиллерия и ракеты. Британия в этом году потратит 4,5 млрд фунтов стерлингов, чтобы поддержать Украину – это больше, чем когда-либо.

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