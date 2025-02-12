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Партнеры работают над идеей миротворческой миссии для Украины — Умеров

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Партнеры работают над идеей миротворческой миссии для Украины — Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров / Фото: Associated Press

Работа длится несколько месяцев.

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что партнеры уже работают над идеей миротворческой миссии для Украины.

Об этом он сказал после заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе, состоявшемся в штаб-квартире НАТО 12 февраля.

"Уже несколько месяцев наши партнеры работают над этой идеей. Она воспринимается очень положительно. Модальность обсуждается. Форматы обсуждаются. Надеюсь, уже скоро, скоро, вы тоже будете иметь результаты и по этому треку", — сказал Умеров.

Детали он не озвучил.

Напомним, Рустем Умеров заявил, что Украина не откажется от своего стремления стать членом НАТО после категорического заявления нового главы Пентагона Пита Гегсета о том, что желание Украины стать членом НАТО нереалистично.

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