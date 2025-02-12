Партнеры работают над идеей миротворческой миссии для Украины — Умеров

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что партнеры уже работают над идеей миротворческой миссии для Украины.

Об этом он сказал после заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе, состоявшемся в штаб-квартире НАТО 12 февраля.

"Уже несколько месяцев наши партнеры работают над этой идеей. Она воспринимается очень положительно. Модальность обсуждается. Форматы обсуждаются. Надеюсь, уже скоро, скоро, вы тоже будете иметь результаты и по этому треку", — сказал Умеров.

Детали он не озвучил.

Напомним, Рустем Умеров заявил, что Украина не откажется от своего стремления стать членом НАТО после категорического заявления нового главы Пентагона Пита Гегсета о том, что желание Украины стать членом НАТО нереалистично.

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