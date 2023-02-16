День единения 2023 года: особенности, поздравления

16 февраля в Украине празднуют особый праздник – День единения. Акцию создал президент Владимир Зеленский в 2022 году. Главная цель этого дня – показать единство украинского народа на фоне военной угрозы. ТСН.ua подготовил основную информацию о Дне единения, а также подобрал картинки и поздравления.

История праздника

Зимой 2022 года Россия начала без объяснений стягивать свои войска на украинскую границу. Мировые СМИ активно писали о возможности военного вторжения РФ в Украину. Среди дат, когда это возможно, The Sun назвало день 16 февраля 2022 года.

Украинские власти призвали граждан страны не паниковать. Позже президент Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения Украины, чтобы показать единство украинского народа, сплотить украинцев вокруг национальной идеи и показать российским пропагандистам, что украинцы это единственный народ.

Поздравления и картинки на День единения Украины

Наше единство должно остаться крепкой цепью, которая защищает и оберегает всех нас и Украину не только в этот день, но и во веки. Только вместе мы сильны, потому что наша сила – в единстве. Вместе и общими усилиями – к Победе!

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Поздравляем с Днем единения Украины. Всем нескончаемого счастья, крепкого здоровья, благополучия. Пусть жизнь в нашей прекрасной стране будет для каждого в достатке, радости, покое. Пусть всегда над нашими землями светит солнце, и всем нам здесь будет светло, тепло и уютно!

Картинки на День единения Украины / Фото: ТСН.ua

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Поздравляю с Днем единения Украины! Этот праздник символизирует то, что мы все – это один народ и никакие враги не смогут нас разделить. Давайте же никогда, какие бы проблемы нас не ожидали, не будем об этом забывать.

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16 февраля украинский народ уже второй год празднует День единения Украины. Пусть ум, воля и любовь к родному краю сплачивают нас для осуществления высокой цели – процветания соборной независимой демократической могущественной Украины, надежного залога благосостояния и счастливой жизни ее народа.

Картинки на День единения Украины / Фото: ТСН.ua

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В День единения Украины желаю нам всем здорового прагматизма и искренней веры для построения экономически независимого и социально ответственного государства. Именно нашему поколению отведен этот важный исторический шанс. Не упустим его и ценим время, в которое живем. Помним и чтим наших национальных героев. Молим Бога о тех, кто отдал свою жизнь за Украину и сделаем все для того, чтобы их величественная благородная цель не превратилась в иллюзию. Желаю Вам счастья, благополучия и согласия в семьях. Слава Украине! Героям Слава!

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