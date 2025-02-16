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Ворожі БпЛА атакують Україну: названо напрямок руху

Ворожі БпЛА атакують Україну: названо напрямок руху

Ворог атакує ударними безпілотниками / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Україну в ніч проти 16 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

  • БпЛА на півдні Чернігівщині, курсом на Київщину. На північному напрямку Чернігівської області, курсом на захід.
  • БпЛА на Сумщині, курсом на південно-західний напрямок.
  • БпЛА на Полтавщині, курсом на південь та схід.
  • БпЛА на Київщині, курсом на південь.
  • БпЛА на Черкащині, курсом на захід.
  • БпЛА на Харківщині, курсом на південно-західний напрямок.

Раніше повідомлялося, що у Київській області виявили уламки ворожого БпЛА на льоду.

Ми раніше інформували, що росіяни вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині.

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