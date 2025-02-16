Ворожі БпЛА атакують Україну: названо напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 16 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
- БпЛА на півдні Чернігівщині, курсом на Київщину. На північному напрямку Чернігівської області, курсом на захід.
- БпЛА на Сумщині, курсом на південно-західний напрямок.
- БпЛА на Полтавщині, курсом на південь та схід.
- БпЛА на Київщині, курсом на південь.
- БпЛА на Черкащині, курсом на захід.
- БпЛА на Харківщині, курсом на південно-західний напрямок.
Раніше повідомлялося, що у Київській області виявили уламки ворожого БпЛА на льоду.
Ми раніше інформували, що росіяни вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині.
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