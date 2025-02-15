Частину України охопила повітряна тривога: де є загроза "Шахедів", ракет і КАБів

Слід перебувати у безпеці.
Частину України охопила повітряна тривога. Є загроза ударних БпЛА.
Про це пишуть моніторингові канали.
Станом на 22:49 "почервоніли" такі області:
- Київська
- Чернігівська
- Сумська
- Харківська
- Полтавська
- Черкаська
Згодом небезпека додалася і для мешканців Кіровоградської області.
Повітряні сили публікують інформацію щодо руху ворожих дронів:
1. БпЛА на півдні Чернігівщині, курсом на Київщину. На північно-східному напрямку Чернігівської області, курсом на захід.
2. БпЛА на Сумщині, курсом на південно-західний напрямок.
3. БпЛА на Полтавщині, курсом на південь.
4. БпЛА на Київщині, курсом на Бровари.
"Увага! Черкащина - загроза застосування ударних БпЛА!", - йдеться у повідомленні.
Також фіксується ракетна небезпека для Харківської області.
"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщину", - додали у ПС ЗСУ.
Для Києва є загроза застосування ударних БпЛА.
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