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Частину України охопила повітряна тривога: де є загроза "Шахедів", ракет і КАБів

Частину України охопила повітряна тривога: де є загроза "Шахедів", ракет і КАБів

Повітряна тривога 15 лютого

Слід перебувати у безпеці.

Частину України охопила повітряна тривога. Є загроза ударних БпЛА.

Про це пишуть моніторингові канали.

Станом на 22:49 "почервоніли" такі області: 

  • Київська
  • Чернігівська
  • Сумська
  • Харківська
  • Полтавська
  • Черкаська

Згодом небезпека додалася і для мешканців Кіровоградської області.

Повітряні сили публікують інформацію щодо руху ворожих дронів:

1. БпЛА на півдні Чернігівщині, курсом на Київщину. На північно-східному напрямку Чернігівської області, курсом на захід.
2. БпЛА на Сумщині, курсом на південно-західний напрямок.
3. БпЛА на Полтавщині, курсом на південь.
4. БпЛА на Київщині, курсом на Бровари.

"Увага! Черкащина - загроза застосування ударних БпЛА!", - йдеться у повідомленні.

Також фіксується ракетна небезпека для Харківської області. 

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщину", - додали у ПС ЗСУ.

Для Києва є загроза застосування ударних БпЛА.

Новина доповнюється...

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