На півдні – загроза від балістики, в Одесі пролунали вибухи

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

Увечері, 13 лютого, половину України, зокрема, південні, центральні, східні області, а також Сумщину, охопила повітряна тривога.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Карта повітряних тривог станом на 18:11

Майже одразу після оголошення тривоги мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що у місті пролунав вибух. Ймовірно, йдеться про приліт балістики з окупованого Криму. Інших деталей він поки не розповів.

Нагадаємо, що сьогодні вночі росіяни атакували Одеську область БпЛА.

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