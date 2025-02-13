На юге – угроза от баллистики, в Одессе раздались взрывы

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
Вечером, 13 февраля, половину Украины, в частности южные, центральные, восточные области, а также Сумщину, охватила воздушная тревога.
"Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена воздушная тревога", — сообщили Воздушные силы ВСУ.
Почти сразу после оглашения тревоги мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе раздался взрыв. Вероятно, речь идет о прилете баллистики из оккупированного Крыма. Других деталей он пока не поведал.
Напомним, что сегодня ночью россияне атаковали Одесскую область БПЛА.
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