"США ведуть переговори щодо мирної угоди без участі Зеленського" – Bloomberg

США ведуть переговори щодо мирної угоди без участі президента Володимира Зеленського.

Про це пише видання Bloomberg.

"Ще до того, як Зеленський завтра прибуде на Мюнхенську безпекову конференцію, доля його країни, схоже, вже вирішена", – йдеться у статті.



За інформацією видання, "найгірший страх українського президента став реальністю – умови мирної угоди обговорюють без нього та за його спиною".

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив у середу, 12 лютого, що він домовився з президентом Росії Володимиром Путіним розпочати переговори про припинення війни в Україні. Попри це Трамп запевнив, що продовжуватиме надавати допомогу Україні, бо інакше "Путін би подумав, що він виграв".

12 лютого Трамп провів телефонну розмову з Путіним, після якої заявив, що виступає проти членства України в НАТО; вважає малоймовірним повернення держави до кордонів 2014 року та відмовився прямо відповідати, чи вважає Київ рівноцінним учасником переговорного процесу.