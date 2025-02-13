Чи підписав Зеленський фінансову угоду щодо рідкісноземельних корисних копалин: CNN дала відповідь

Президент України Володимир Зеленський не підписав фінансову угоду щодо рідкісноземельних корисних копалин, яку йому пропонував міністр фінансів США Скотт Бессент.

Про це повідомляє CNN.

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на 500 млрд доларів в обмін на допомогу Вашингтона.

Президент Зеленський зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

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"Зробимо все щоб вивчити всі деталі документа, зробимо все для того, щоб встигнути до чи на Мюнхенську безпекову конференцію, тому що не хочеться втрачати час. Зроблю все, щоб команда урядовців зараз попрацювала найближчі два дні і в нас була змога зафіксувати якісь домовленості відповідні в Мюнхені", — зазначив він.

Нагадаємо, Трамп запропонував Україні угоду: надання державі подальшої військової та економічної допомоги в обмін на доступ США до рідкісноземельних ресурсів. Близьке до Зеленського джерело Financial Times повідомило, що слова Трампа "здаються узгодженими з "Планом перемоги", який йому представили восени.