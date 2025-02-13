Як може завершитися війна в Україні: три сценарії від Bloomberg

Видання зазначає, що за базовим сценарієм, окуповані території України, ймовірно, залишаться під фактичним контролем Росії на невизначений термін.

Президент США Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, що викликало негативну реакцію в Європейському Союзі та побоювання щодо можливих поступок Україні. У випадку, якщо Вашингтон погодиться на невигідні умови, це не лише не завершить війну, а й може спричинити її поширення на інші частини континенту.

Аналітики Bloomberg розглянули три основні сценарії розвитку подій для України.

Базовий сценарій

Найімовірніше, окуповані території залишаться під фактичним контролем Росії на невизначений термін. Водночас можлива часткова зміна лінії фронту, зокрема через обмін територіями, зокрема в Курській області, де зараз діють українські сили.

Україна може отримати певні гарантії безпеки, проте їхня реальна ефективність стане головним предметом переговорів. Оскільки членство в НАТО залишається малоймовірним, будь-які обіцянки щодо безпеки залежатимуть від майбутніх політичних рішень Вашингтона.

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Європейські лідери намагатимуться налагодити контакт із Білим домом, щоб переконати Трампа не припиняти підтримку Києва раніше, ніж ЄС встигне наростити власний оборонний потенціал.

Оптимістичний сценарій

Найбільш сприятливий для Києва варіант передбачає, що США та Європа дадуть чіткі гарантії безпеки, включаючи можливість їхнього військового втручання у випадку порушення домовленостей Москвою.

Однак ризик прямого зіткнення НАТО та Росії залишається високим, що може стримувати навіть найвідданіших союзників України. Натомість партнери Києва можуть взяти на себе зобов’язання збільшити військову допомогу та посилити санкційний тиск на Кремль у разі нових агресивних дій.

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Крім того, країни Заходу можуть допомогти Україні відновити оборонну промисловість і зміцнити армію, щоб вона стала надійним бар’єром проти майбутніх російських атак. Якщо ЄС виконає всі ці умови, це може пришвидшити вступ України до блоку протягом наступного десятиліття, посиливши його східний фланг і демонструючи реальний вплив на сусідні держави.

Песимістичний сценарій

Найгірший для України варіант передбачає, що Трамп ще до завершення переговорного процесу втратить інтерес до конфлікту, припинивши військову та фінансову допомогу, залишивши Європу самостійно шукати вихід із ситуації.

Навіть якщо переговори між Трампом і Путіним завершаться підписанням мирної угоди, вона може стати лише тимчасовим перепочинком перед наступною фазою конфронтації, яку Кремль розглядає як війну між Росією та НАТО.

Така угода могла б дозволити Україні розпочати процес відновлення, але водночас закріпила б за Москвою значні територіальні здобутки, зробивши вступ Києва до НАТО ще менш імовірним.

Ще одна загроза такого розвитку подій – це посилення загроз для країн Балтії, які Путін продовжує розглядати як частину своєї імперської стратегії. Втрата України могла б стати лише початком нової фази російської експансії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп перевернув трирічну політику США щодо України, заявивши, що він і російський диктатор Володимир Путін домовилися розпочати переговори про припинення війни.