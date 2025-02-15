Допомога Україні від США: Подоляк назвав важливий нюанс

США дуже полюбляють казати: "Ми надаємо багато допомоги Україні". Як зауважив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, це дійсно так, але є нюанс

Про це Подоляк сказав в ефірі "Ми Україна".

Як відзначає радник, європейські країни лідирують у передачі Україні за багатьма видами зброї. Зокрема, це:

протиракетна оборона;

ракетні системи (РСЗВ та артилерія)

бронетехніці (31 Abrams та 45 Т-72);

амуніція тощо

"Математику треба всім вивчати", - закликав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Європейці чудово розуміють ризики Росії, додає він, бо вона є неадекватною країною.

Ви чули заяви і від Сікорського, і від пана Шольца про те що неможливо досягти миру за умови тиску на Україну", - завершив Подоляк.

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