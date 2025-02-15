Мирні переговори в Саудівській Аравії: чи будуть представники України

В Офісі президента України стверджують, що наразі немає передумов для діалогу з російською стороною.

Високопоставлені чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа прямують до Саудівської Аравії, щоб розпочати переговори з представниками Росії про завершення війни в Україні. Українська сторона в переговорах участі не братиме.

Про те, що радник з питань національної безпеки Майк Волтс найближчими днями приєднається до держсекретаря Марко Рубіо та Стіва Віткоффа, представника президента США на Близькому Сході, щоб почати переговори про припинення війни в Україні, повідомило видання Politico.

Видання посилається на слова конгресмена-республіканця та двох американських чиновників, знайомих з планом візиту, стверджуючи про можливу участь в переговорах української сторони.

Однак, інформацію про участь представників України у зустрічі російських та американських високопосадовців у Саудівській Аравії спростував радник Офісу президента Михайло Подоляк.

“На сьогодні на столі нічого немає, що можна було б обговорювати”, — сказав він в ефірі національного телемарафону.

При цьому він наголосив, що Росія не готова до переговорів, а прагне лише отримати оперативну паузу, щоб доапгрейдити свою армію, підвищити ультимативні вимоги і поспекулювати на темі санкцій.

Про те, що Україну не запрошували та не інформували про американсько-російські переговори в Саудівській Аравії повідомила також журналістка FoxNews з посиланням на високопоставленого українського чиновника.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська найближчим часом відвідають Саудівську Аравію, але цей візит не пов'язаний із переговорами з росіянами. Український президент не розкрив деталей цієї поїздки, наголосивши лише, що ця місія “дуже важлива”.

Про те, що під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Саудівської Аравії жодні зустрічі з росіянами не заплановані, поінформував також голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, за повідомленням видання Bloomberg, наступного тижня високопосадовці США та Росії можуть приїхати до Саудівської Аравії, аби підготувати ґрунт для зустрічі американського лідера Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна.

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