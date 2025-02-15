Мирные переговоры в Саудовской Аравии: будут ли представители Украины

В Офисе президента Украины утверждают, что пока нет предпосылок для диалога с российской стороной.

Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа направляются в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с представителями России о завершении войны в Украине. Украинская сторона в переговорах не будет участвовать.

О том, что советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтс в ближайшие дни присоединится к госсекретарю Марко Рубио и Стиву Виткоффу, представителю президента США на Ближнем Востоке, чтобы начать переговоры о прекращении войны в Украине, сообщило издание Politico.

Издание ссылается на слова конгрессмена-республиканца и двух американских чиновников, знакомых с планом визита, утверждая о возможном участии в переговорах украинской стороны.

Однако информацию об участии представителей Украины во встрече российских и американских чиновников в Саудовской Аравии опроверг советник Офиса президента Михаил Подоляк.

"На сегодняшний день на столе ничего нет, что можно было бы обсуждать", — сказал он в эфире национального телемарафона.

При этом он подчеркнул, что Россия не готова к переговорам, а стремится лишь получить оперативную паузу, чтобы доапгрейдить свою армию, повысить ультимативные требования и поспекулировать на тему санкций.

О том, что Украину не приглашали и не информировали об американо-российских переговорах в Саудовской Аравии, сообщила также журналистка Fox News со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в ближайшее время посетят Саудовскую Аравию, но визит не связан с переговорами с россиянами. Украинский президент не раскрыл деталей этой поездки, подчеркнув лишь, что эта миссия "очень важна".

О том, что во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию никакие встречи с россиянами не запланированы, проинформировал также глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, по сообщению издания Bloomberg, на следующей неделе чиновники США и России могут приехать в Саудовскую Аравию, чтобы подготовить почву для встречи американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

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