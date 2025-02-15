Госсекретарь США провел разговор с Лавровым: о чем говорили политики

Они затронули вопрос функционирования российских дипломатических миссий в США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, инициированный Вашингтоном.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

Стороны обсудили урегулирование войны в Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, а также подготовку российско-американской встречи.

"Главы внешнеполитических ведомств договорились сохранить канал коммуникации для решения неотложных проблем и устранения барьеров в торгово-экономических отношениях", — заявили в МИД РФ.

Кроме того, Лавров и Рубио подняли вопросы функционирования российских дипломатических миссий в США, а также решили в ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по снятию взаимных ограничений.

Напомним, руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко заявил, что отвергая предложения команды новоизбранного президента США Дональда Трампа, Россия в очередной раз демонстрирует нежелание завершать войну.

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