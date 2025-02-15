Конференция безопасности в Мюнхене: Зеленский подвел первые итоги

Нам нужно защищать свое будущее.

В Европе дипломатический год начинается с Мюнхенской конференции безопасности. Состоятся встречи и беседы с лидерами и командами лидеров со всех уголков нашего континента.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Поддержка – ощутима. Единство – неизменно. Благодарен за пакеты поддержки для Украины, которые готовятся в Европе именно сейчас, когда так важно демонстрировать Путину, что Европа не теряет веры в Украину и в перспективу надежного мира", – отметил украинский лидер.

От Британии до Польши, от Финляндии до Испании – все в Европе отдают себе отчет, что стоит становиться только сильнее. Как убежден глава государства, нужны:

Вооруженные силы Европы;

координированная, крепкая дипломатия;

взаимодействие с Америкой нужно.

"Должны быть надежными защитниками своего будущего в Европе, чтобы с другой стороны Атлантики сохранялся четкий интерес к союзничеству с Европой", — подытожил Владимир Зеленский.

Сегодня, 15 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции безопасности. В частности, речь шла о членстве в НАТО, разговоре Трампа с Путиным и угрозе нового наступления РФ.

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