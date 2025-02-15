Будут ли миротворцы в Украине: Зеленский ответил

Президент подчеркнул, что для введения миротворцев необходимы гарантии безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны готовы отправить свои войска в Украину, если это станет частью гарантий безопасности.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности.

“Я не могу говорить за все страны, потому что это их внутренние решения. Но есть положительные разговоры, есть понимание, и некоторые государства готовы помогать Украине", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что отправка миротворческого контингента возможна только при условии предоставления четких гарантий безопасности для военных.

“Людям просто так билет на войну никто не купит. Но уже есть страны, которые рассматривают возможность отправки своих миротворцев", – добавил он.

По данным Associated Press (AP), группа европейских стран уже тайно разрабатывает план введения миротворческих войск в Украину. Их цель – помочь обеспечить соблюдение условий любого будущего мирного урегулирования с Россией.

Напомним, Зеленский заявил, что не разрешил украинским министрам подписать соглашение с США относительно полезных ископаемых, поскольку документ не учитывает интересы Украины.

Читайте также: