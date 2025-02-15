Трамп не отдаст "важные интересы": Келлог о возможном соглашении

Президент США Дональд Трамп не заинтересован в ослаблении позиций Украины в мирных переговорах.

Об этом заявил спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог на украинском ланче на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Президент Трамп не уступит важные интересы. Нужно разделить процесс на этапы: первый по войне, затем второй, третий и так далее. Мы находимся на уровне насилия, как во Второй мировой войне, где это насилие стало государственным. Я думаю, что моя оценка сложная, и мы будем продолжать финансировать Украину, чтобы поддержать ее. Предыдущая администрация, повлекшая смерти, оставляла украинских солдат наедине с вызовами. Это неправильно. Следует остановить убийства и прекратить насилие", - сказал Келлог.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент России Владимир Путин является "совершенно непредсказуемым". Он подчеркнул, что для достижения соглашения по завершению войны против Украины необходимо участие Путина в переговорах. Рютте отметил, что у него было много встреч с Путиным между 2010 и 2014 годами, но не знает, что у него на уме.

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