Трамп не віддасть "важливі інтереси": Келлог про можливу угоду

Президент США Дональд Трамп не зацікавлений у послабленні позицій України під час мирних переговорів.

Про це заявив спецпредставник США щодо України та Росії Кіт Келлог на українському ланчі на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Потрібно розділити процес на етапи: перший — щодо війни, потім другий, третій і так далі. Ми знаходимося на рівні насильства, як у Другій світовій війні, де це насильство стало державним. Я думаю, що моя оцінка є складною, і ми будемо продовжувати фінансувати Україну, щоб підтримати її. Попередня адміністрація, що призвела до смертей, залишала українських солдатів наодинці з викликами. Це неправильно. Треба зупинити вбивства та припинити насильство", - сказав він.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що президент Росії Володимир Путін є "абсолютно непередбачуваним". Він підкреслив, що для досягнення угоди щодо завершення війни проти України необхідна участь Путіна в переговорах. Рютте зазначив, що мав багато зустрічей з Путіним між 2010 і 2014 роками, але не знає, що в нього на думці.

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